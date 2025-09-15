الأرض تنشق وتبتلع شاحنة في المكسيك !

لقطات انتشرت بسرعة

شبكة صرف متهالكة

استجابة السلطات

إجراءات عاجلة

تحوّلت شوارع إزتابالابا، أكثر أحياء مكسيكو سيتي اكتظاظاً بالسكان، إلى مسرح لحادثة لافتة، بعدما ابتلعت حفرة أرضية كبيرة شاحنة محملة بزجاجات الصودا، وسط ذهول المارة.أظهر مقطع فيديو متداول لحظة غرق الشاحنة تدريجياً من الخلف في الحفرة، بينما وقف السكان يشاهدون المشهد في الوقت الحقيقي. ومع ثقل الحمولة، ازداد اتساع الحفرة وتعمّق انهيارها، ما زاد من خطورة الموقف.التقارير الأولية عزت الحادثة إلى انهيار في شبكة الصرف الصحي القديمة بالحي، التي تعاني من التآكل منذ سنوات طويلة. وكان هذا الخلل البنيوي كفيلاً بتحويل الشارع إلى فخ خطير في لحظات.أكدت رئيسة بلدية إزتابالابا أليدا ألفافيز عبر منشور على منصة «X» أن فرق الطوارئ بدأت على الفور في إزالة الشاحنة وإصلاح البنية التحتية، مشددة على ضرورة ضمان سلامة السكان.وعقب الحادثة، سارعت السلطات إلى إغلاق المنطقة بالكامل ومنع مرور السيارات والمشاة، فيما تولت فرق الهندسة المدنية تقييم الأضرار ووضع خطة لمعالجة شبكة الصرف المتضررة.