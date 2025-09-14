بلوغر مصرية كادت تفقد أنفها وبصرها بسبب «حقنة فيلر»

كشفت البلوغر المصرية كنزي مدبولي (26 عاماً) تعرضها لمضاعفات صحية خطيرة كادت أن تغيّر حياتها بالكامل، بعدما خضعت لحقنة فيلر في الأنف تسببت في أضرار بالغة هددت بفقدان أنفها والإصابة بالعمى.

وأوضحت مدبولي أنها لم تكن تدرك حجم المخاطر المترتبة على هذا الإجراء البسيط ظاهرياً، قبل أن تتحول جلسة تجميل قصيرة إلى تجربة أليمة تركت آثاراً جسدية ونفسية صعبة.

صور صادمة وتحذيرات

نشرت البلوغر صوراً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر الضرر الكبير الذي لحق بأنفها، وعلّقت قائلة: «حقنة فيلر كانت ستجعلني أفقد أنفي وبصري. أنصح الجميع بألّا يخضع لهذه الحقن مهما كان اسم الطبيب أو خبرته».

وقد أثار منشورها تفاعلاً واسعاً، إذ تعاطف معها عدد كبير من المتابعين، بينما قوبلت قصتها أيضاً بموجة من السخرية والانتقادات.

ردها على السخرية

في مواجهة التعليقات السلبية، أوضحت مدبولي أنها لم تسعَ لإثارة الجدل أو البحث عن التعاطف، وإنما أرادت مشاركة تجربتها كتحذير للآخرين. وكتبت: «أنا أنشر هذه القصة لتكون تنبيهاً لغيري، لا مجال للتهكم أو التقليل من حجم ما مررت به».

وزادت: «كنت أعاني من مشكلة بسيطة. وانتهى بي الأمر بندم كبير». وأضافت أنها لم تكن تسعى وراء التجميل في الأساس، بل حاولت معالجة اعوجاج بسيط بسبب مشكلات في الجيوب الأنفية، حيث اقترحت الطبيبة إصلاحه عبر حقنة فيلر مؤكدة أنها «أبسط إجراء يمكن القيام به».

لكن النتيجة جاءت عكس التوقعات، لتختم مدبولي رسالتها بقولها: «الحمد لله على كل شيء».