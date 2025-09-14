مصر: «لغز» وفاة أحمد الدجوي بين رواية الأمن وتشكيك العائلة

كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، مستجدات في قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي حفيد سيدة الأعمال البارزة نوال الدجوي، مؤكدة أن تقريراً تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي حول الحادثة لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن التقرير الذي زعم أن الوفاة جنائية وليست انتحاراً، لم يصدر عن أي جهة حكومية أو مؤسسة للطب الشرعي، وإنما أعدته طبيبة متقاعدة بمحافظة الغربية تدير مركزاً غير مرخص للاستشارات الفنية، بعد أن تقاضت مبلغاً مالياً من أحد أفراد الأسرة.

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية أحالت الطبيبة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

رواية العائلة: شبهة قتل

في المقابل، تمسك شقيق الراحل عمرو الدجوي بوجود شبهة جنائية، مشيراً إلى استعانته بخبراء أدلة جنائية من داخل مصر وخارجها.

وقال إن المعاينات رصدت «نقاطاً عمياء» في كاميرات المراقبة، وآثار تسلق على سور الفيلا، إضافة إلى كدمات على جسد شقيقه، وتيبس في اليد اليمنى. كما تحدث عن اختفاء الحاسوب الشخصي وأوراق مهمة، واعتبر أن شقيقه تعرض للتخدير قبل مقتله.

خلفية الواقعة

وكانت السلطات المصرية أعلنت في وقت سابق أن أحمد الدجوي أطلق النار على نفسه داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر مستخدماً سلاحاً مرخصاً، مشيرة إلى أنه كان يتلقى علاجاً نفسياً خلال الفترة الأخيرة، وسافر للعلاج بالخارج قبل أيام قليلة من الحادثة.