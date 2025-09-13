اكتشاف «بروتين مفتاحي» قد يبطئ شيخوخة الدماغ

تمكّن فريق من العلماء بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو من تحديد بروتين قد يفتح الطريق لفهم كيفية التخفيف من شيخوخة الدماغ.

البروتين المعروف باسم FTL1 (سلسلة فيريتِين الخفيفة 1) يرتبط بعملية استقلاب الحديد داخل الدماغ، ويبدو أنّ له دوراً في التدهور الإدراكي.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Aging، إذ فحص الباحثون أدمغة الفئران ولاحظوا أن الفئران الأكبر سناً كانت مستويات بروتين FTL1 فيها أعلى، مع انخفاض الروابط بين الخلايا العصبية وضعف الأداء في اختبارات الذاكرة.

وللتأكد من العلاقة بين البروتين والتدهور المعرفي، زاد الباحثون من كمية FTL1 في أدمغة الفئران الصغيرة، فظهرت عليها علامات تشبه دماغ الفئران الكبيرة في العمر.

وبالمقابل، فعند تقليل مستوى البروتين في الهيبوكامبوس لدى الفئران الأكبر سناً، لاحظ الباحثون تحسناً في الأداء العقلي وتحسناً في استقلاب الدماغ.

ويشير الخبراء إلى أن النتائج توضح أنّ التحكم في مستويات بروتين FTL1 قد يكون مفتاحاً للحفاظ على صحة الدماغ وتأخير فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، رغم أنّ التجربة أجريت فقط على الحيوانات، وسيحتاج الأمر إلى دراسات مستقبلية لمعرفة ما إذا كانت النتائج ستنطبق على البشر.