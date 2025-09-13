العراق.. ضبط طبيب البصرة «المزيف»

كشفت السلطات العراقية عن عيادة تجميل كبيرة في محافظة البصرة، يديرها طبيب مزيف؛ ما أثار مخاوف الزبائن السابقين الذي خضعوا للعديد من الإجراءات الطبية هناك، لاسيما النساء.

وقالت دائرة صحة البصرة، إنها ضبطت شخصاً انتحل صفة طبيب جلدية، ويدير إحدى عيادات التجميل بإجازة مزورة في منطقة «الهارثة».

وأضافت الصحة في بيان، أنها ضبطت الأجهزة الموجودة في العيادة، وسلمتها الى طرف ثالث، وأغلقت المكان.

وأظهر مقطع فيديو لعملية التفتيش، إحدى العاملات في العيادة، وهي مرتبكة خلال ردها على موظفي الصحة الذين كانوا يتحققون من هوية الطبيب.

كما ظهر في الفيديو العديد من الغرف التي تتخصص كل منها بإجراء طبي، مثل الحقن والليزر، بينما يتواجد عدد كبير من الأجهزة الطبية في المكان الذي يبدو أقرب لمركز طبي منه إلى عيادة صغيرة.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين نساء من المنطقة، بعد تبادل المعلومات فيما بينهنَّ على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اسم المركز المخالف وطبيبه المزيف.

ولم تذكر دائرة الصحة، هوية الطبيب، ولا عدد المراجعات للمركز والإجراءات الطبية التي خضعنَّ لها.

وتنتشر مراكز وعيادات التجميل على نطاق واسع في العراق، وسط شكاوى من وجود مخالفات كثيرة فيها من ناحية تخصص العاملين فيها وحصولهم على تراخيص عمل قانونية.