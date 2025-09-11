طلاب جزر المحيط الهادئ يقودون ثورة مناخية

تأثيرات التغير المناخي

ارتفاع منسوب البحار يبتلع الشواطئ والقرى.

الأعاصير الاستوائية القوية التي تدمر المنازل والبنية التحتية.

تدهور الشعاب المرجانية الذي يؤثر على الصيد والغذاء.

اختلاط مياه البحر بمصادر المياه العذبة، مما يقوض الزراعة والشرب.

القانون الدولي أداة للمساءلة

انعكاسات عالمية

في عام 2019، جلس مجموعة من طلاب جزر المحيط الهادئ أمام شاشاتهم في جامعة جنوب المحيط الهادئ (USP)، متابعين درسًا في القانون البيئي الدولي بقيادة الخبير الأسترالي جاستن روز. ما بدأ كدرس أكاديمي تحول سريعًا إلى خطة عملية لمواجهة أكبر تهديد يواجه جزرهم: تغير المناخ.طلاب من تونغا، وساموا، وفيجي شهدوا بنفسهم آثار الكوارث المناخية:وقالت سوليا ماكاسيني من تونغا: «يمكن لأي شخص أن يرى أن تغير المناخ هو أكبر تهديد نواجهه اليوم».الطلاب لم يكتفوا بالمشاهدة، بل بدأوا في دراسة القانون الدولي لفهم مسؤوليات حكوماتهم وكيف يمكن تحميل الدول الأكثر تلوثًا المسؤولية عن أزمة المناخ. بالنسبة لدول صغيرة مثل تونغا، التي تساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الانبعاثات العالمية، كان هذا البحث مسألة حياة أو موت.ما بدأ كمناقشة صفية تحول إلى مبادرات تهدف إلى إعادة تشكيل السياسات المناخية على المستوى الدولي. من خلال العمل القانوني والضغط السياسي، وأثبت هؤلاء الطلاب أن أصوات الجزر الصغيرة يمكن أن تهز موازين القوة العالمية، وتدفع نحو العدالة المناخية.