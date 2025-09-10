أمريكا: ثعبان يلدغ طفلاً داخل «حضانة»

أعربت عائلة أمريكية عن غضب شديد من إدارة حضانة New Beginnings Child Enrichment Centre بولاية نورث كارولاينا، بعدما تعرض طفلها للدغة أفعى نحاسية سامة أثناء اللعب في حفرة رملية داخل المركز.

اتهامات بالتقاعس

وبحسب رواية العائلة لصحيفة ميرور، فقد أصيب الطفل بتورم حاد في يده، لكن موظفي الحضانة لم يتصلوا بالإسعاف فوراً، واعتقدوا أن الأمر مجرد رد فعل جلدي بسبب شظية خشب. وعند وصول الأهل، كشفت مديرة المركز تعرض الطفل بالفعل لعضة أفعى، ما فجّر موجة غضب بينهم.

وقالت عمة الطفل بروك كوبر: «المديرة قالت إنه تعرض لعضة أفعى. أول ما خطر ببالي: لماذا لم يتصلوا بالرقم 911؟ ثم تساءلت: هل يعلم بقية الأهالي بما حدث؟».

تدخل متأخر

وأفادت السلطات المحلية بأن فرق الإسعاف لم تُستدعَ فور اكتشاف الحادثة، مشيرة إلى أن أحد موظفي الحضانة تمكن من قتل الأفعى في المكان. ولم يُنقل الطفل إلى المستشفى إلا بعد أن لاحظت عائلته تدهور حالته، حيث تلقى العلاج اللازم. ولم تُكشف بعد تفاصيل دقيقة عن وضعه الصحي الحالي.

لدغات الأفاعي

تُعد الأفاعي النحاسية من أكثر الأنواع انتشاراً في ولاية نورث كارولاينا، وتسبب لدغاتها تورماً شديداً وأعراضاً خطيرة مثل الغثيان وأحياناً النزيف الداخلي. ورغم ندرة المصل المضاد، فإن خدمات الطوارئ مدرّبة على التدخل السريع لتقليل خطورة الإصابات.

حوادث مشابهة

الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة مأساوية في تركيا أخيراً، حيث توفي طفل بعد أن ظل محتجزاً في صندوق سيارة لأيام. كما شهدت الهند حادثاً غريباً حين نجا طفل يبلغ عاماً واحداً من لدغة كوبرا بعد أن تمكن من قتلها بيده، في واقعة أثارت دهشة الرأي العام.