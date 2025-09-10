مستخلص مادة نباتية يحارب السرطان

أكدت دراسة علمية حديثة أن مستخلص جذور الهندباء يمتلك قدرة فريدة على إيقاف نمو الأورام السرطانية بنسبة تتجاوز 90% في النماذج الحيوانية. وأوضح الباحثون من جامعة وندسور في كندا، أن التجارب أظهرت فاعلية المركب النباتي في تحفيز ما يعرف بـ«الموت المبرمج» للخلايا السرطانية، دون إلحاق ضرر بالخلايا السليمة، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير علاجات طبيعية أكثر أماناً من العلاجات الكيميائية التقليدية. الدراسة بينت أن مستخلص الهندباء استطاع الحد من نمو أورام القولون والميلانوما والأورام الدماغية، كما أظهر تحسناً واضحاً في استجابة الخلايا المناعية المحيطة بالورم. وأكد الباحثون أن النتائج تمثل نقلة نوعية في مجال أبحاث العلاج الطبيعي، لكنها تحتاج إلى تجارب سريرية على البشر قبل اعتمادها كخيار علاجي معتمد. وأوصت الورقة العلمية بضرورة توجيه المزيد من الدراسات نحو التحقق من الجرعات المثلى، وإمكانية دمج مستخلص الهندباء مع العلاجات الحالية لتعزيز الاستجابة وتقليل الآثار الجانبية. الدراسة نُشرت في مجلة علمية متخصصة بعلوم الأورام، وحظيت بمتابعة كبيرة من مراكز أبحاث السرطان الدولية.