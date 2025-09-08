طوكيو تستعد لسيناريو ثوران جبل فوجي

في خطوة لافتة، أطلقت حكومة طوكيو سلسلة فيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحاكي سيناريو محتمل لثوران جبل فوجي، رغم تأكيد الخبراء أن الجبل الأشهر في اليابان لا يُظهر أي إشارات على نشاط وشيك.

الفيديوهات التي صدرت تزامناً مع يوم الاستعداد للكوارث البركانية، أظهرت أعمدة هائلة من الرماد البركاني تغطي سماء العاصمة، ما يؤدي إلى شلل البنية التحتية وتعطيل إمدادات الغذاء والطاقة وجعل الهواء شبه خانق خلال ساعات قليلة فقط.

التاريخ يعيد المخاوف

آخر ثوران سجله جبل فوجي كان عام 1707، أي قبل أكثر من ثلاثة قرون. ومنذ ذلك الحين، ظل الجبل ساكناً، لكن موقع اليابان على حلقة النار في المحيط الهادئ وامتلاكها أكثر من 111 بركاناً نشطاً يجعل احتمالية عودة فوجي للحياة هاجساً دائماً.

لا مؤشرات خطيرة حالياً

وأوضح خبير الكوارث في جامعة طوكيو البروفيسور ناويا سيكيا، أن إصدار الفيديوهات لا يعني وجود تهديد وشيك، بل يأتي في إطار رفع الوعي العام. وأضاف أن الهدف هو تذكير السكان بضرورة الاستعداد الدائم عبر تخزين الأغذية المعلبة وأدوات الإسعاف الأولية تحسباً لأي طارئ.

قلق من الرسائل المتناقضة

رغم تطمينات المسؤولين، أثارت الفيديوهات حالة من القلق لدى بعض المواطنين. وقال شينيتشيرو كاريا، وهو موظف في القطاع الصحي يبلغ من العمر 57 عاماً: «لماذا نتلقى الآن تحذيرات عن احتمال سقوط 10 سنتيمترات من الرماد حتى في طوكيو؟ هذا يثير تساؤلات كثيرة».

نموذج في مواجهة الكوارث

تُعرف اليابان بكونها من أكثر دول العالم استعداداً للكوارث الطبيعية، سواء كانت زلازل أو أعاصير أو ثوران براكين. ومع ذلك، يرى مراقبون أن نشر هذه المحاكاة الرقمية بتلك الدراماتيكية قد يُسهم في نشر الهلع أكثر مما يُسهم في التوعية.