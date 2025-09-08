ألمانية تكتشف أنها كانت تحت التحقيق في جريمة.. دون علمها!

كشفت تحقيقات حديثة أن امرأة ألمانية كانت موضوع تحقيق الشرطة ضمن نظرية «الدهس العرضي» في اختفاء الطفلة البريطانية مادلين مككان عام 2007، وأعربت عن صدمتها بعد اكتشافها أنها كانت مشتبهًا بها. وتأتي هذه التطورات بينما يظل البحث عن مادلين، التي اختفت في برتغال أثناء عطلة، مستمرًا بعد أكثر من 18 عامًا.

نظريات الشرطة حول حادثة الدهس

وبحسب صحيفة ديلي ميل، تشير إحدى نظريات الشرطة البريطانية والبرتغالية إلى أن مادلين التي كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات حينها، ربما خرجت من الشقة من خلال باب الباحة غير المغلق ووقعت ضحية حادثة دهس. في سياق هذا التحقيق، تم استجواب المرأة الألمانية قبل نحو سبع سنوات، حين ركز المحققون على هذه الفرضية.

المرأة الألمانية تصف تجربتها

أوضحت المرأة التي عُثر عليها أخيرا في تحقيق أجرته شبكة Sky News، أنها لم تكن على علم بأن الشرطة تعتبرها مشتبهًا بها. وقالت إنها كانت تعمل في مطعم بالقرب من شاطئ Praia da Luz ليلة اختفاء مادلين، وعادت إلى منزلها بعد الساعة 10:30 مساءً، أي بعد اختفاء الطفلة. وأضافت: «لا أعرف حتى إذا كان هناك حادثة سيارة لأنني كنت في العمل».

كما ذكرت أن الشرطة البرتغالية فحصت شقتها، وطلبت مرة أن تفرغ الثلاجة، وهو ما أثار إحباطها. رغم ذلك، جرى الاتصال بها مرات عدة على مدى أكثر من عام، واستجوابها حول معلومات قد تتعلق بالمشتبه به الرئيسي كريستيان برويكنر.

تحول التركيز إلى المشتبه به الرئيسي

تركزت التحقيقات لاحقًا على كريستيان برويكنر (48 عامًا) المتهم باغتصاب سيدة أمريكية في نفس منتجع Praia da Luz عام 2005. ويعتقد المحققون أنه اختطف وقتل مادلين، رغم نفيه التورط وعدم توجيه أي تهم رسمية إليه حتى الآن. ومن المقرر إطلاق سراحه من السجن في ألمانيا قريبًا، مع قيود على السفر وعدم العودة إلى البرتغال.

تأكيدات العائلة والمشتبه به

أصرّت والدة مادلين: كيت مككان على أن ابنتها لم تكن قادرة على مغادرة الشقة بمفردها، مشيرة إلى العقبات المتعددة مثل الأبواب والأقفال والبوابات. كما أعرب خبراء ألمان عن خطورة المشتبه به، محذرين من احتمال ارتكابه جرائم مشابهة مستقبلًا، مع توصيات بوضع قيود صارمة بعد إطلاق سراحه.