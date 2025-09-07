سرب «نحل» يقتحم ملعباً في تنزانيا.. ويوقف مباراة كرة قدم

في حادثة طريفة ومثيرة للدهشة، توقفت مباراة ودية لكرة القدم في مدينة باباتي شمال تنزانيا، بعدما اقتحم سرب ضخم من النحل أرضية ملعب «كوارا»، ليتحول المشهد الرياضي إلى لحظات من الفوضى والارتباك.

المباراة التي جمعت بين سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي ضمن استعداداتهما للموسم الجديد، شهدت الحادثة غير المسبوقة في الدقيقة 77، حين فوجئ اللاعبون والحكام والطاقم الفني بهجوم مفاجئ للنحل، ما اضطر الجميع إلى الارتماء أرضاً تجنباً للسعات مؤلمة.

لحظات رعب على أرض الملعب

ورغم أن أسباب ظهور السرب في هذا التوقيت لم تُعرف بدقة، فقد أرجع بعض المراقبين الأمر إلى التقلبات الجوية، بينما رجّح آخرون أن الضوضاء والصخب الجماهيري ربما استفز الحشرات ودفعها إلى مهاجمة الملعب.

ولحسن الحظ، لم تُسجل إصابات خطيرة، إذ هدأت الأجواء بعد دقائق قليلة، واستُؤنفت المباراة وسط أجواء حذرة. إلا أن الواقعة تركت أثراً كبيراً لدى الجماهير، لتُسجل كواحدة من أغرب اللحظات في تاريخ كرة القدم الأفريقية.