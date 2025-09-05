رئيس أمريكا السابق يواجه السرطان

خضع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أخيراً، لعملية جراحية لإزالة سرطان الجلد، وفقاً لما أعلنته المتحدثة باسمه لشبكة «BBC».

وتم إجراء العملية باستخدام تقنية «موهس»، التي تتضمن استئصال الجلد المصاب تدريجياً حتى يتم القضاء على أي آثار للسرطان، ولم تقدم المتحدثة تفاصيل إضافية حول العملية.

رئيس أمريكا السابق، البالغ من العمر 82 عاماً، لوحظ أخيراً، وهو يعاني من جرح على الجانب الأيمن من رأسه.

وفي عام 2023، خضع بايدن لإزالة ورم جلدي سرطاني من صدره خلال فحص صحي روتيني.

كما تم تشخيصه في مايو الماضي بسرطان البروستاتا العدواني الذي انتشر إلى عظامه.

وكتب بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك: «السرطان يمسنا جميعاً، لكنني وجيل، نجد القوة في اللحظات الصعبة».

وسبق لبايدن أن خضع لإزالة عدة أورام جلدية غير ميلانومية قبل توليه الرئاسة.

ومنذ مغادرته البيت الأبيض في يناير، قلّ ظهوره العام بشكل كبير.

كما يُشار إلى أن عائلة بايدن دأبت على دعم جهود مكافحة السرطان، خصوصاً بعد وفاة ابنهما بو عام 2015 بسبب سرطان الدماغ.