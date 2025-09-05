مشروبات غازية وأطعمة جاهزة.. وصفة مثالية لارتفاع الضغط

حذر خبراء صحيون من أن السكريات المضافة الموجودة في الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة قد تُسبب ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، السكتات الدماغية، والوفاة المبكرة.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من ربع سعراتهم اليومية من السكريات المضافة، الموجودة في منتجات مثل المشروبات الغازية والوجبات الجاهزة، يواجهون مخاطر الوفاة بأمراض القلب بثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» يعاني حوالى 14 مليون شخص في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، لكن غياب الأعراض يجعل الكثيرين لا يدركون إصابتهم حتى تتسبب الحالة بأضرار جسيمة.

وأوضح الخبراء أن الافتقار إلى الوعي بمستويات السكر المضاف في الأطعمة الشائعة يؤدي إلى استهلاك مفرط، مما يزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية مهددة للحياة.

وتُظهر الدراسات أن السكريات المضافة تُسهم في متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من المشكلات الصحية التي تزيد من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتُشير الأبحاث إلى أن تناول المشروبات السكرية أكثر من ثماني مرات أسبوعيًا يزيد مخاطر تمدد الأوعية الدموية القلبية بنسبة ثلث تقريبًا، وفشل القلب أو السكتة الدماغية بنسبة خُمس.

كما أن ارتفاع مستويات حمض اليوريك الناتج عن السكريات قد يُعيق إنتاج أكسيد النيتريك في الكلى، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وتحفيز نظام «رينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرن»، الذي يؤثر على توازن الكهارل في الدم، مما قد يُسبب ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت دراسة صينية أن كل 100 غرام إضافية يتم استهلاكها يوميًا من الأطعمة فائقة المعالجة، التي تحتوي على نسب عالية من السكر والصوديوم، تزيد مخاطر الأحداث القلبية الوعائية بنسبة 6% تقريبًا، مع ارتفاع مخاطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 14.5%.

وتُشمل الأطعمة فائقة المعالجة المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية، مواد تحلية، ومواد حافظة تُطيل مدة الصلاحية.

في سياق متصل، يُتوقع أن يستفيد ملايين البريطانيين من دواء جديد يُدعى «باكسدروستات»، وصفه الخبراء بـ«انتصار علمي» لكونه أول علاج يستهدف السبب الجذري لارتفاع ضغط الدم.

ومن المتوقع أن يُتاح الدواء في الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بحلول العام القادم، ويأتي هذا في وقت بلغت فيه الوفيات المبكرة من أمراض القلب والأوعية الدموية أعلى مستوياتها في أكثر من عقد، مدفوعة بعوامل مثل قلة النوم، النظام الغذائي السيئ، الإفراط في الكحول، والتوتر المزمن خاصة بين الشباب.