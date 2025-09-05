دراسة: علب البلاستيك في السيارات قد تسمم الجسم

كشفت دراسة حديثة عن مخاطر صحية محتملة ناجمة عن ترك علب المياه البلاستيكية داخل السيارات المعرّضة لأشعة الشمس فترات طويلة، إذ يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، وهو ما يرفع من احتمالات التسمم على المدى الطويل. وأكد الباحثون أن هذه المواد تشمل جزيئات دقيقة من البلاستيك ومواد مثل (ثنائي الفينول)؛ التي ترتبط بزيادة مخاطر اضطرابات هرمونية وأمراض مزمنة. وبحسب باحثين من جامعة (مكغيل) الكندية، فإن نتائج التحليل أظهرت أن ترك العلب البلاستيكية في بيئة مغلقة تحت أشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى تسارع معدلات التسرب الكيميائي، خصوصاً عند إعادة استخدام العلبة أكثر من مرة. وأوصت الدراسة المستهلكين بعدم ترك العلب داخل السيارات واستبدالها بعلب معدنية أو زجاجية آمنة عند الحاجة. كما شددت على ضرورة توعية الأفراد بالممارسات اليومية البسيطة التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتهم على المدى الطويل، مشيرة إلى أن التغيرات الصغيرة في العادات يمكن أن تمنع نتائج صحية سلبية واسعة النطاق.