علاقة بين المعدة وتكوين المشاعر

أجرى فريق من جامعة آرهوس والمعهد الألماني للتغذية البشرية، دراسة غير مسبوقة حول العلاقة بين الدماغ والمعدة، وخلص إلى أن التزامن بين النشاط الكهربائي في المعدة وبعض المناطق الدماغية، يرتبط بمستويات أعلى من القلق والاكتئاب. اعتمد الباحثون على مزيج من تقنيات تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي وتتبع النشاط الكهربائي للمعدة، ما أتاح ربطاً مباشراً بين الإشارات الداخلية للجسم والحالة الشعورية. وبحسب ما ذكره موقع (مديكال إكسبريس)، فإن الأشخاص الذين أظهروا تزامناً أكبر بين المعدة والدماغ سجّلوا درجات أقل من الرفاهية النفسية، مما يشير إلى أن الأعضاء الداخلية تشارك بدور مؤثر في تكوين المشاعر.وأكد العلماء أن هذه النتائج لا تعني أن المعدة تُسبب الاضطرابات بشكل مباشر، لكنها توفر مؤشراً يمكن استخدامه للتنبؤ أو التدخل المبكر في علاج الأمراض النفسية. واعتبر خبراء الصحة العقلية أن هذا الاكتشاف قد يُحدث تحولاً في فهم العلاقة بين الجسد والعاطفة، ويفتح الطريق أمام تطوير أدوات تشخيصية وعلاجية جديدة تراعي ما يُعرف بمحور الأمعاء- الدماغ.