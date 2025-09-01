سباق موت على كورنيش الإسكندرية.. دراجة نارية تدهس المشاة

شهد كورنيش منطقة سبورتنج شرق مدينة الإسكندرية، مساء أمس (الأحد) حادثة مروعة إثر سباق دراجات نارية غير قانوني، وثقته عدسات المارة وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مثيراً موجة من الغضب والاستنكار.

ويظهر في الفيديو دراجتان ناريتان تنطلقان بسرعة جنونية وسط السيارات على الطريق الساحلي، قبل أن يفقد أحد السائقين السيطرة على دراجته بسبب عبور أحد المشاة بشكل مفاجئ أمامه. وقد أسفرت الحادثة عن اصطدام الدراجة بالمواطن وسقوط السائق بعنف على الأسفلت، فيما استمرت الدراجة في الانزلاق لمسافة طويلة.

وأكد شهود عيان أن هذه السباقات العشوائية باتت مشهداً معتاداً في المنطقة، خصوصاً خلال ساعات الليل، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياة المارة والسائقين على حد سواء.

وأثارت الحادثة استياء سكان المنطقة والمارة، الذين طالبوا بتشديد الرقابة الأمنية لمنع تكرار هذه التصرفات الطائشة التي وصفوها بـ«سباقات الموت».