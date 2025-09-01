أسترالي يبني قارباً من القمامة ويطلق رحلة تحفيزية عبر المحيط

في خطوة مذهلة تجمع بين الإبداع والبيئة، نجح الأسترالي صامويل ماكلينان (48 عامًا) في بناء قارب كامل صالح للإبحار من القمامة التي جمعها من المحيط، وأطلق عليه اسم «القلب» (The Heart).

انطلقت رحلته من هوبارت في أبريل 2024، بعد أن قضى 18 شهرًا في بنائه على اليابسة وستة أشهر أخرى في التجارب على الماء. ويبلغ طول القارب 27 قدمًا، وصُنع من مزيج مبتكر من 22 عوامة وأنابيب وحبال وشباك مزارع الأسماك وأكياس محار وأقمشة وصفائح بلاستيكية وحتى لوح شمسي كان مرشحًا للتخلص منه. ويتميز القارب بتصميم داخلي واسع يحتوي على سريرين وفرن صغير، ليجمع بين الراحة والوظيفة البيئية.

ويأتي مشروع ماكلينان، المسمى «مشروع المقاطعة» (Project Interrupt)، في إطار هدفه لإلهام الناس لتبني أسلوب حياة بسيط ومستدام، مع التركيز على العلاقة المباشرة بين تلوث البيئة والصحة النفسية. ويقدم ماكلينان عروضًا توضيحية للجماهير، وينظم حملات تنظيف للمناطق الساحلية، مؤكدًا على أن كل خطوة صغيرة نحو الحفاظ على البيئة تصنع فرقًا كبيرًا.

ويخطط ماكلينان للوصول إلى سيدني في عام 2026، منهياً رحلته الطويلة التي تحمل رسالة قوية حول حماية كوكبنا وعيش حياة أكثر وعيًا واستدامة.