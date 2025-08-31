لصوص يستهدفون أقدم مقبرة في لوس أنجلوس

استهدف لصوص إحدى أقدم المقابر في لوس أنجلوس، وقاموا بسرقة ما يزيد على 12 من شواهد القبور. وقد صُدم موظفو المقبرة والمجتمع المحلي بهذا الفعل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى.

وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، اكتشف الموظفون السرقة في الصباح الباكر، حين وجدوا فراغات في الأماكن التي كانت تحتلّها الشواهد الحجرية. وقد هرعت الشرطة إلى الموقع لفتح تحقيق في الجريمة. وما زالت دوافع هذا العمل الغريب غير واضحة، إذ تراوح التكهنات بين مجرد التخريب المتعمد، أو محاولة لبيع الأحجار التاريخية في السوق السوداء.

وقد عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وحزنهم الشديد إزاء ما حدث، نظراً للأهمية التاريخية للمقبرة التي تضم رفات العديد من الشخصيات البارزة في تاريخ المدينة. ويأمل الأهالي أن تتمكن الشرطة من العثور على شواهد القبور المسروقة وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين في أقرب وقت.