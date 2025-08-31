«ديزني لاند» تحت الصدمة.. مأساة تودي بحياة سائح داخل لعبة

توفي سائح فلبيني يبلغ من العمر 53 عاماً أثناء زيارته ديزني لاند هونغ كونغ، بعدما فقد وعيه بشكل مفاجئ داخل لعبة Frozen Ever After الشهيرة وهو برفقة زوجته.

وبحسب صحيفة ذا صن، فقد سارعت الزوجة إلى إبلاغ الموظفين بعد دخوله في غيبوبة مفاجئة، إذ جرى تنفيذ الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي على الفور، قبل نقله إلى مستشفى شمال لانتاو، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاته المأساوية في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الزوجة أن الراحل كان يعاني من أمراض مزمنة في القلب وارتفاع ضغط الدم، ما يرجح أن تكون حالته الصحية هي السبب المباشر للوفاة، في حين أكد التحقيق الأولي أن الحادثة لا علاقة لها بسلامة اللعبة.

وعبرت إدارة المنتجع عن «بالغ أسفها» وقدمت دعمها الكامل للعائلة، بينما أعلنت القنصلية الفلبينية في هونغ كونغ متابعتها للقضية وتقديم المساعدة لذوي الضحية.

يذكر أن لعبة Frozen Ever After تُعد من أبرز معالم «World of Frozen» الذي افتُتح في أواخر 2023، ورغم أنها مصنفة كرحلة عائلية هادئة، إلا أن التطبيق الرسمي لديزني ينصح النساء الحوامل وأصحاب المشكلات الصحية بتجنبها.