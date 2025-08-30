إنفلونزا الطيور الشديدة تغلق حديقة حيوانات دلهي

في خطوة عاجلة، أُغلِقت حديقة حيوانات دلهي بعد أن أظهرت فحوصات طائري لقلق نفقا إصابتهما بالسلالة الشديدة العدوى H5N1 من فيروس إنفلونزا الطيور. ووفقاً لتقرير صحيفة «تايمز أوف إنديا»، تعمل السلطات الآن على تنفيذ تدابير أمن بيولوجي مشددة لمراقبة الوضع ومنع انتقال الفيروس إلى الحيوانات الأخرى والبشر.

وتجري السلطات حالياً فحوصاً إضافية على طائر آخر نافق في الأسر في إطار الإجراءات الوقائية. وستظل الحديقة مغلقة حتى إشعار آخر.

انتشار هذا النوع من الفيروس يُثير القلق داخل الحكومة الهندية وصناعة الدواجن، إذ قد يؤدي إلى نفوق الطيور وفرض قيود تجارية، إضافة إلى خطر انتقال العدوى إلى البشر.