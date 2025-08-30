موجة حر غير مسبوقة في اليابان.. والسلطات تحذر من تداعيات كارثية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم (الجمعة)، من استمرار موجة الحر الشديدة والارتفاع الكبير في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، التي تشهد موجة حر شديدة، وتسجل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة يهدد حياة المواطنين.

وأصدرت الهيئة تحذيرات من ضربات الشمس في 22 محافظة من أصل 47، مع توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في مدينة تاكاماتسو، و36 درجة في أوساكا وناجويا وكورومي.

ونصحت السلطات المواطنين بالامتناع عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، والإكثار من شرب الماء، واستخدام المكيفات لتجنب الإصابة بضربات الشمس، تأتي هذه التحذيرات في أعقاب تسجيل درجات حرارة قياسية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وصلت الحرارة إلى 41.8 درجة مئوية في إيسيساكي، متجاوزة الأرقام القياسية السابقة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن مرتفعًا جويًا قويًا يغطي معظم المناطق، مما يتسبب في طقس مشمس وحار بشكل خطير، وقد أدت هذه الظروف إلى ارتفاع حالات الإصابة بضربات الشمس، خاصة في المناطق الحضرية مثل طوكيو وأوساكا، حيث يعاني السكان من الرطوبة العالية التي تزيد من الإجهاد الحراري.

كما شهدت طوكيو عشرة أيام متتالية بدرجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 1875، وفي هوكايدو، سجلت مدن مثل بيهورو درجات حرارة قياسية بلغت 38.2 درجة مئوية، مما دفع السلطات إلى فتح «ملاجئ تبريد» للسكان الذين لا يملكون مكيفات.

وتتزامن هذه الموجة الحارة مع مخاوف من نقص الطاقة في بعض المناطق، مما يحد من قدرة السكان على استخدام المكيفات بشكل مستمر، ودعت وزارة البيئة اليابانية إلى اتخاذ تدابير وقائية عاجلة، بما في ذلك توفير السوائل والملح والراحة المتكررة أثناء الأنشطة الخارجية، كما أصدرت تحذيرات خاصة لحماية الأطفال وكبار السن، الذين يُعتبرون الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري.

ومع استمرار موجة الحر، تواجه اليابان تحديات كبيرة في حماية السكان، خاصة في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بضربات الشمس، مع توقعات بأن تستمر درجات الحرارة المرتفعة خلال الأيام القادمة، مع احتمال هطول أمطار رعدية موضعية في غرب وشمال البلاد، مما قد يعقد الوضع.

وتُعد اليابان واحدة من الدول التي تشهد تقلبات مناخية متطرفة، خاصة خلال فصل الصيف (يونيو إلى أغسطس)، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير بسبب تأثير التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، شهدت البلاد في السنوات الأخيرة موجات حر غير مسبوقة، مع تسجيل درجات حرارة قياسية في عدة مدن، مثل 41.8 درجة مئوية في إيسيساكي عام 2025.

هذه الموجات الحارة تزيد من مخاطر الإصابة بضربات الشمس، خاصة بين كبار السن والأطفال، إذ سجلت اليابان في عام 2018 أكثر من 22 ألف حالة نقل إلى المستشفيات بسبب الحرارة الشديدة، وتتفاقم الأزمة بسبب الرطوبة العالية في الأرخبيل الياباني، مما يجعل الشعور بالحرارة أكثر شدة.

كما أن نقص الطاقة في بعض المناطق يحد من استخدام المكيفات، مما يزيد من التحديات الصحية. ويُعزى ارتفاع وتيرة وشدة هذه الموجات إلى تغير المناخ، الذي أدى إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة في اليابان خلال العقود الأخيرة.