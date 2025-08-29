3 عادات يومية تعزز الصحة النفسية للشباب

كشفت دراسة جديدة عن 3 عادات يمكنها تحسين الصحة النفسية للشباب بشكل ملحوظ؛ إذا اتبعت يوميا، وهي تناول الفاكهة والخضروات، وممارسة الرياضة ولو لمدة قصيرة، وتحسين جودة النوم.

وقد أجرى الدراسة باحثون من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا، مستعينين ببيانات من 3 دراسات سابقة هي: دراسة استقصائية شملت 1032 بالغاً في نيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ ودراسة استمرت 13 يوماً وشملت 818 بالغاً من نيوزيلندا طُلب منهم تدوين عاداتهم اليومية؛ ودراسة استمرت 8 أيام شملت 236 بالغاً من نيوزيلندا ارتدوا أجهزة لتتبع النشاط البدني.

وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة بين 17 و25 عاماً، وارتبط تحسّن جودة النوم بشكل وثيق بتحسن الصحة النفسية في الدراسات الثلاث، وجاء تناول الفاكهة والخضروات في المرتبة الثانية، كما ارتبط النشاط البدني بتحسن الصحة النفسية، وجاء في المركز الثالث.

ووجدت الدراسة أن زيادة الشخص كميات الفاكهة والخضروات التي يتناولها في المتوسط تُخفف من آثار قلة النوم ليلا، وأن النوم الجيد في الليل يحمي إلى حد كبير من الآثار الضارة التي تنتج عن انخفاض تناول الفاكهة والخضروات.

وقال البروفسور تاملين كونر، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ في قسم علم النفس بجامعة أوتاغو: «فهم عوامل نمط الحياة التي تدعم الرفاهية وتعزز الصحة النفسية يمكن أن يساعد الشباب على العيش في هدوء وسلام خلال هذه المرحلة العمرية الحرجة التي تزداد خلالها ضغوط الحياة المالية والمهنية والزوجية».

وأضاف: «من بين هذه العادات الصحية، برزت جودة النوم بوصفها أقوى وأكبر العوامل تأثيرا على صحة الفرد النفسية، كما ساهم تناول الفاكهة والخضروات والنشاط البدني في هذا الشأن بشكل ملحوظ».

ولفت إلى أن هذه العوامل لا تفيد الصحة النفسية فقط، بل تحسّن وظائف الدماغ بشكل عام.