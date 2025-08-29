التغذية والرياضة تخفضان وفيات الكبد المرتبطة بالكحول 86%

كشفت دراسة أمريكية حديثة، نُشرت في مجلة «Journal of Hepatology»، أن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام يمكن أن يقللا من مخاطر الوفاة بأمراض الكبد المرتبطة بالكحول بنسبة تصل إلى 86%.

الدراسة، التي اعتمدت على تحليل بيانات 60 ألف شخص في الولايات المتحدة، أظهرت أن تحسين نمط الحياة يشكل درعًا واقيًا ضد الأضرار الصحية الناجمة عن الإفراط في الكحول.

وبحسب النتائج، فإن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بانتظام خفضوا مخاطر الوفاة بأمراض الكبد بنسبة 36%، بينما تراجعت المخاطر بنسبة 84% لدى من اتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا، و69% لدى من اعتمدوا النشاط البدني. وأوضح الباحث الرئيسي، البروفيسور ناجا تشالاساني من جامعة إنديانا، أن النساء أكثر عرضة لتلف الكبد، لكنهن أيضًا يجنين فوائد أكبر من الالتزام بالتغذية السليمة والرياضة.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام الغذائي الوقائي يشبه حمية البحر الأبيض المتوسط، الغنية بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية والدهون الصحية، مع تقليل الأطعمة المصنعة والسكريات والدهون المشبعة، فيما لا تتطلب الرياضة مجهودًا عنيفًا لتحقيق أثر إيجابي.

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الخيار الأكثر أمانًا لصحة الكبد يظل تقليل استهلاك الكحول، لكن تحسين نمط الحياة يمكن أن يمنح فرصة حقيقية لتقليل المخاطر، خصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الوفيات وأعباء الرعاية الصحية الناتجة عن أمراض الكبد المرتبطة بالكحول.