بسبب المايونيز.. رجل يحرق مقهى في إشبيلية!

في حادثة غريبة ومثيرة للدهشة، شهد مقهى في بلدية لوس بالاسيوس إي فيافرانكا بإشبيلية في إسبانيا لحظات من الرعب، عندما أقدم رجل على رش البنزين على البار وإشعال النار فيه بسبب عدم توفر المايونيز!

وفقا للتقارير المحلية، دخل الرجل الذي لم يُكشف عن هويته إلى المقهى برفقة ابنه وطلب شطيرتين، وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل الذي يبلغ من العمر حوالى 50 عاما وهو يتحدث إلى نادل ليطلب المايونيز لشطيرته، لكنه تلقى ردا بأن المايونيز غير متوفر.

كرر الرجل طلبه مع نادل آخر وحصل على الإجابة نفسها فقرر مغادرة المقهى غاضبا، ثم توجه الرجل إلى محطة وقود قريبة وعاد حاملا زجاجة بنزين سعة 1.5 لتر.

وعند عودته سأل الرجل مرة أخرى عن المايونيز، وعندما تلقى الرد السلبي نفسه، سكب البنزين على البار وأشعل النار فيه.





كان المقهى ممتلئا تقريبا بالزبائن، فهرع الجميع خارج المكان عندما اندلعت النيران بمن فيهم الرجل الغاضب، بينما تمكن طاقم المقهى من إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق، ما قلل من الأضرار المادية التي قُدرت بحوالى 9500 دولار.

وخلال الفوضى أُصيب الرجل بحروق في يده اليسرى أثناء هروبه من الموقع، وتم القبض عليه من قبل الشرطة بعد وقت قصير.

يواجه الجاني الآن اتهامات وينتظر الحكم القضائي، بينما وصف صاحب المقهى الحادث بأنه «شيء سريالي»، مُشيدا برد فعل طاقمه السريع الذي حال دون تفاقم الأضرار.