«بداية من 15 سبتمبر القادم».. انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي

أسابيع قليلة، تفصلنا عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر القادم في العاصمة العراقية بغداد، تحت رئاسة الدكتور جبار جودي، وبإشراف ودعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي ونقابة الفنانين العراقيين.

وكشف الدكتور حكمت البيضاني، مدير المهرجان، في بيان صحفي، تفاصيل الدورة الثانية، حيث أوضح أن البرنامج الفني لهذه الدورة سيكون متنوعًا وثرِيًا، حيث يشمل مسابقة للأفلام الروائية العربية الطويلة، وأخرى مخصصة للأفلام الروائية القصيرة، إلى جانب مسابقات خاصة بالأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، بما يمنح مساحة واسعة لتقديم أصوات وتجارب مختلفة من داخل العراق والعالم العربي.

كما سيشهد الدورة الثانية أيضًا عددًا من الورش التدريبية المتخصصة والدروس السينمائية، التي يقدمها نخبة من أبرز صناع السينما العراقيين والعرب، وذلك في إطار سعي المهرجان إلى تنمية مهارات الشباب، وتعزيز خبراتهم في مختلف مجالات الصناعة السينمائية.

ويأتي تنظيم الدورة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، لتؤكد مكانة المهرجان كأحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية في العراق والمنطقة العربية، حيث يسعى إلى مد جسور جديدة بين صناع السينما والجمهور، وإعادة إحياء الدور الريادي لبغداد كعاصمة للإبداع والفنون.

مهرجان بغداد السينمائي

ويُعد مهرجان بغداد السينمائي مهرجانًا غير ربحي، يهدف بالأساس إلى نشر الثقافة السينمائية وتعزيزها في المجتمع، من خلال تشجيع الجمهور على التفاعل مع الأعمال الفنية، وفتح المجال أمام صناع الأفلام لعرض إبداعاتهم وتبادل الخبرات، ويسعى المهرجان إلى تقديم الدعم المباشر لصناعة السينما العراقية والعربية، وإيجاد منصة حقيقية تساعد على تطويرها وإثرائها، لتكون قادرة على المنافسة عالميًا.

وتمثل إقامة هذا المهرجان فرصة لإبراز الوجه الحضاري والثقافي للعراق في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات، والتأكيد على أن السينما تبقى لغة عالمية قادرة على توحيد الشعوب وبناء جسور التواصل بينها.