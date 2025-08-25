مصرع وإصابة 11 شخصاً في حادثة سير مروعة جنوب مصر

في حادثة مرورية مأساوية شهدها الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الدير الغربي بمركز قنا، ولقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ستة آخرون إثر تصادم عنيف بين ثلاث سيارات.

وأدت الحادثة إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما أثار حالة من الحزن والصدمة في المنطقة.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بناءً على بلاغ من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد، يفيد بوقوع الحادثة المروعة.

ووفقًا للتقارير الأولية، وقع التصادم على الطريق الصحراوي الغربي، وهو طريق معروف بحركته المرورية الكثيفة وتكرار الحوادث عليه بسبب السرعة الزائدة ورداءة بعض المقاطع.

وأسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص، تم التعرف على اثنين منهم، بينما لا تزال جهود التعرف على الجثامين الثلاثة الأخرى جارية، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة تحت إشراف الجهات المختصة.

أما المصابون الستة، فقد تنوعت إصاباتهم بين جروح وكدمات وسحجات، وبعض الحالات الحرجة التي تشمل اشتباهًا بكسور في الجمجمة وغيبوبة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، حيث يتلقى بعضهم الرعاية في العناية المركزة.

وقررت الجهات المختصة فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الحادثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق منفصل، شهدت محافظة الإسماعيلية حريقًا داخل مستشفى جامعة قناة السويس، أدى إلى إصابة 30 شخصًا بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون تسجيل وفيات، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وأكدت إدارة المستشفى أن الوضع تحت السيطرة، ويجري حصر الخسائر المادية وتحديد أسباب الحريق، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.