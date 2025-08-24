ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، شمال تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا شرق بلدة كامينا الواقعة شمال تشيلي، وعلى عمق 100.5 كيلومتر.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

يذكر أنه في العام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة تبعته موجات مد عاتية «تسونامي» وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى «حزام النار»، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادئ ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.