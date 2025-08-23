أعلن علماء من مختبر «فريزر» بجامعة كوينزلاند الأسترالية نجاحهم ولأول مرة في إنماء عينات جلد تحاكي الجلد البشري بشكل كامل.

وأوضح الباحثون أن التجربة اعتمدت على استخدام الخلايا الجذعية لإعادة تكوين الأوعية والشعيرات الدموية وبصيلات الشعر، إضافة إلى تشكيل طبقات متعددة من الأنسجة والخلايا المناعية، مشيرين إلى أن العينات الجديدة جاءت أكثر تكاملاً مقارنة بالمحاولات السابقة التي اقتصرت على نوع واحد من الخلايا وكانت أقل سماكة.

وقال مدير معهد فريزر البروفيسور كياراش خسروطهراني إن هذا الإنجاز يفتح آفاقاً جديدة لإيجاد علاجات لعدد من الأمراض النادرة التي تصيب الأطفال على وجه الخصوص.

ووفقاً لهيئة الإذاعة الأسترالية، تحتل ولاية كوينزلاند المرتبة الأولى عالمياً في معدلات الإصابة بسرطان الجلد، حيث يتم تشخيص أكثر من 3600 حالة جديدة سنوياً، ما يجعل هذا الاكتشاف العلمي ذا أهمية خاصة في مجال الصحة العامة.

ويعد الجلد أكبر أعضاء جسم الإنسان، إذ يقوم بوظائف أساسية أبرزها حماية الجسم من البكتيريا والجروح والأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى تنظيم درجة الحرارة ومنع فقدان الماء، ويتكون من 3 طبقات رئيسية هي: البشرة، والأدمة، واللحمة، ولكل منها وظائف متخصصة.