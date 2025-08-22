ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على مغني الراب الشهير ليل ناس إكس، واسمه الحقيقي مونتيرو لامار هيل، في وقت مبكر من صباح الخميس، بعد أن شوهد يتجول في شارع فينتورا بوليفارد في حي ستوديو سيتي بملابس داخلية وبيضاء وأحذية رعاة البقر فقط، الساعة 4 صباحًا.

ووفقًا لتقارير شرطة لوس أنجلوس، تلقت الشرطة عدة بلاغات من سكان المنطقة عن رجل «عاري» يتصرف بشكل غريب، ما دفع الشرطة للتوجه إلى الموقع، وعند وصول الضباط، زُعم أن ليل ناس إكس اندفع نحو الشرطة، ما أدى إلى تقييده ونقله إلى مستشفى محلي للاشتباه في تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات.





ووفقًا للمتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، تم القبض على الفنان البالغ من العمر 26 عامًا بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتم نقله إلى سجن فالي في فان نويز بعد ساعات قليلة من العلاج في المستشفى، حيث أظهر مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام أمريكية، ليل ناس إكس وهو يسير في الشارع بشكل غير متماسك، متحدثًا إلى أحد المارة عن «حفلة» واضعًا مخروط مرور برتقالي على رأسه.





وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها هذا العام التي يدخل فيها ليل ناس إكس المستشفى، حيث أشار في أبريل عبر «إنستغرام» إلى معاناته من شلل جزئي في الوجه، مطمئنًا معجبيه بأن حالته تتحسن، ويُعتقد أن هذه الحادثة قد تكون مرتبطة بحالة نفسية أو تعاطي مواد، لكن الشرطة لم تؤكد تفاصيل إضافية، في حين أثارت الواقعة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عما إذا كانت جزءًا من حملة ترويجية غريبة أو أزمة شخصية.

وليل ناس إكس، البالغ من العمر 26 عامًا، هو مغني راب أمريكي برز إلى الشهرة عام 2019 بأغنيته الشهيرة «Old Town Road»، التي حققت نجاحًا عالميًا وأصبحت الأغنية الأطول بقاءً في صدارة قائمة بيلبورد هوت 100 بمشاركة بيلي راي سايروس، وقد وقّع عقدًا مع شركة كولومبيا ريكوردز، وأصدر ألبومه الأول «Montero» عام 2021.





ويُعرف ليل ناس إكس بأسلوبه الجريء والمثير للجدل، سواء في موسيقاه أو في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدث سابقًا عن التحديات الشخصية التي واجهها بعد الشهرة، بما في ذلك فقدان أصدقاء من الفنانين مثل نيبسي هاسل وجوس ورلد، وفي الأسابيع الأخيرة، قام بمسح صفحته على إنستغرام ونشر مقاطع موسيقية جديدة، ما أثار تكهنات حول مشاريعه القادمة.