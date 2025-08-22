كشفت دراسة شاملة نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine أن أجهزة تنقية الهواء المحمولة، التي يُروَّج لها كوسيلة للحد من العدوى في الأماكن المغلقة، تفتقر إلى الاختبارات الكافية لقياس فعاليتها على البشر، كما قد تُنتج مواد كيميائية ضارة تهدد الصحة.

وبحسب الدراسة، التي استعرضت 672 بحثاً بين عشرينيات القرن الماضي وعام 2023، تبيّن أن 8% فقط من الدراسات اختبرت هذه الأجهزة على البشر، بينما ركّزت معظم الأبحاث على قياس الجزيئات والميكروبات في هواء غرف فارغة. كما وجدت أن تقنيات مثل الأكسدة التحفيزية الضوئية والبلازما قد تولد مركبات ضارة بينها الأوزون والفورمالدهيد.

ومن بين 112 دراسة تناولت أجهزة تنقية الهواء، لم تبحث سوى 14 دراسة في النواتج الثانوية السامة المحتملة، وهو ما اعتبره الباحثون قصوراً كبيراً مقارنة بالمعايير الصارمة لاختبار الأدوية.

ومع انتشار هذه الأجهزة في المدارس، المستشفيات، ودور الرعاية، دعا الباحثون إلى عدم الاعتماد على الوعود التسويقية دون وجود دلائل علمية قوية، مطالبين بتجارب في بيئات واقعية تشمل البشر، وتطوير معايير موحدة لقياس الفعالية والمخاطر.

وخلصت الدراسة إلى أن تحسين دقة الاختبارات يمكن أن يضمن خيارات أكثر أماناً وفعالية لتنقية الهواء، بما يسهم في الوقاية من الأوبئة المستقبلية وتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية.