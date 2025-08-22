أكدت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة أوريغون للعلوم الصحية، أن انتظام النوم يشكّل عاملاً أساسياً في تعزيز تعافي مرضى قصور القلب، مشيرةً إلى أن اضطراب مواعيد النوم يزيد من خطر التعرض لمضاعفات خطيرة خلال ستة أشهر، مثل العودة إلى المستشفى أو الوفاة.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية JACC Advances، حيث أوضح الباحثون أن الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة يُعزز الصحة العامة ويُخفّض الضغط على القلب والأوعية الدموية، ما يجعله وسيلة علاجية فعّالة ومنخفضة التكلفة.

وقادت البحث الدكتورة بروك شيفر، أستاذة مختبر النوم والتوقيت الحيوي بالجامعة، التي أوضحت أن تقلبات النوم تُربك آليات تنظيم القلب والدورة الدموية، ما يزيد فرص المضاعفات. وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تربط مباشرةً بين انتظام النوم وصحة القلب لدى مرضى قصور القلب.

شملت الدراسة 32 مريضاً أدخلوا مستشفيات أوريغون بين سبتمبر 2022 وأكتوبر 2023 بسبب قصور القلب الحاد، وتمت متابعة أنماط نومهم لمدة أسبوع بعد الخروج عبر يوميات النوم. وبيّنت النتائج أن 21 مريضاً تعرضوا لحدث طبي خلال ستة أشهر، بينهم 13 مريضاً من فئة غير المنتظمين في النوم.

وأكد الباحثون أن تحسين انتظام النوم يمكن أن يكون استراتيجية علاجية بسيطة، غير مكلفة، وفعّالة للحد من المخاطر، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الدراسة على شريحة أكبر من المرضى بالتعاون مع خبراء من جامعات أوريغون وبوسطن.