أعلنت سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية سحب دفعات من الروبيان النيء المجمد، بعد تحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بشأن احتمال احتوائه على نظير إشعاعي من نوع السيزيوم-137.

وقالت الإدارة إن منتجات الروبيان (التي تحمل علامة «جريت فاليو» وبيعت في 13 ولاية أمريكية) قد تشكل مخاطر صحية في حال التعرض المزمن لمستويات منخفضة من المادة المشعة. وأشارت إلى أن التلوث اكتُشف في حاويات شحن وعينة مستوردة من إندونيسيا.

وطالبت السلطات المستهلكين الذين اشتروا هذه المنتجات بالتخلص منها فورًا، مؤكدة أن الإجراء احترازي.

من جانبه، أوضح الخبير في سلامة الغذاء بجامعة روتجرز دونالد شافنر أن المخاطر الصحية المحتملة «منخفضة للغاية». ولفت إلى أن السيزيوم-137 يُعد ناتجًا ثانويًا للتفاعلات النووية، ويمكن العثور على كميات ضئيلة منه طبيعيًا في التربة والهواء والغذاء حول العالم.