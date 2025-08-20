تحولت تجربة تذوق الطعام لمؤثرين أمريكيين في هيوستن، تكساس، إلى لحظة رعب حقيقية، عندما اقتحمت سيارة واجهة مطعم CuVee’s Culinary Creations بشكل مفاجئ، وكادت تصدمهما أثناء تصوير فيديو لمواقع التواصل.

كان باتريك بلاكوود ونينا سانتياغو (المعروفان بنشر فيديوهات تقييم الطعام) يتناولان البرغر داخل المطعم ويلتقطان لقطات لفيديو تذوق، عندما تحطم الزجاج فوق طعامهما وسقطا أرضًا نتيجة قوة الاصطدام. حينها، تصرف بلاكوود بسرعة وتمكن من الإمساك بذراع سانتياغو وإبعادها عن الخطر، لتكتفي الحادثة بترك جروح وكدمات طفيفة لكليهما.

وتمتلك سانتياغو (التي تُعرف باسم Nina Unrated ) ما يقرب من مليون متابع على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك، بالإضافة إلى حساب على OnlyFans حيث تنشر مقاطع متنوعة. أما بلاكوود، فيتخصص بالمحتوى الغذائي والصحي ويشاركها في قناة Unrated EX Files على يوتيوب، حيث يقومان بزيارة مطاعم وتجربة أطعمة متعددة لإجراء اختبارات تذوق.

وصدمت الواقعة متابعيهما وأثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، مؤكدة المخاطر المفاجئة التي يمكن أن تواجه المؤثرين أثناء تصوير محتواهم في الأماكن العامة.