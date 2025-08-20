ابتكرت كوريا الجنوبية وسيلة غير مسبوقة لمكافحة الجريمة: رجال شرطة ثلاثيو الأبعاد يظهرون بالحجم الطبيعي في الحدائق العامة.

ففي حديقة «جودونغ رقم 3» بالعاصمة سيول، ينبض كل مساء بين السابعة والعاشرة هولوغرام لضابط شرطة، يُحذّر المارة من وجود كاميرات مراقبة ويؤكد أن الشرطة ستتدخل «فورًا» عند الحاجة.

منذ إطلاق المبادرة في أكتوبر الماضي، سجلت الشرطة انخفاضًا في الجرائم المُبلغ عنها بالمنطقة بنسبة تقارب 22% مقارنةً بالفترة نفسها قبل تركيب الشرطي الرقمي. ورغم أن «الشبح الأمني» لا يستطيع القبض على أحد، إلا أن مجرد حضوره البصري يبدو كافيًا لردع الكثيرين.

الهولوغرام يبلغ طوله 170 سنتيمتراً تقريبًا، ويبدو واقعيًا عند النظر إليه من بعيد. وصفه بعض الكوريين بأنه ابتكار ذكي يعزز الأمان، فيما شبّهه آخرون بـ«فزاعة متوهجة» تُثير الغرابة أكثر مما تمنح الطمأنينة.

وأكدت شرطة سيول أن التجربة ناجحة، وكشفت خطط لتوسيعها إلى مناطق أخرى ضمن مشروع «المدينة الذكية». وبينما يستمر الجدل حول ما إذا كان انخفاض الجريمة بسبب الردع الفعلي أو تجنّب الناس للحديقة، يبقى المؤكد أن الأمن في كوريا الجنوبية دخل عصر الأشباح الرقمية.