أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تعاونه مع المخرج العالمي آلان تايلور للتحضيرات لإنتاج المسلسل السعودي الجديد «أبو الملوك»، يحاكي قصة خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان.

وشارك تركي آل الشيخ، صورة له تجمعه مع المخرج العالمي آلان تايلور عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، مؤكداً بأن سيكون إنتاج هذا العمل عالميا. وأرفق المنشور بتعليق قائلاً: «اجتماع مهم مع المخرج الكبير آلان تايلور بخصوص مسلسل أبو الملوك عبدالملك بن مروان.. نعدكم بإنتاج عالمي». وكان تركي آل الشيخ أكد، أخيراً، أن «موسم الرياض» القادم سيشهد اعتماداً كاملاً تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، في خطوة تعكس دعم المواهب المحلية وتعزيز حضورها على الساحة الترفيهية. وأشار آل الشيخ إلى أن الموسم سيعتمد بشكل شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع تطعيم البرنامج بمسرحيات سورية وعالمية.