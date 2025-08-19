أفاد تقرير لوكالة «بلومبرغ»، اليوم (الثلاثاء)، أن شركة «شي إن»، عملاق التجارة الإلكترونية، تدرس نقل مقرها الرئيسي من سنغافورة إلى الصين لإقناع السلطات في بكين بالموافقة على طرحها العام الأولي في هونغ كونغ.

واستنادًا إلى مصادر مطلعة، استشارت «شي إن» محامين بشأن إنشاء شركة أم في البر الرئيسي الصيني، لكن المناقشات لا تزال أولية دون ضمانات بتنفيذ هذه الخطوة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، تقدمت «شي إن»، التي تستورد معظم بضائعها من الصين، بطلب سري للطرح العام في هونغ كونغ الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعد تأخيرات في خطط الشركة للإدراج في لندن، إذ تقدمت بطلب سري قبل أكثر من عام لكنها لم تنجح في الحصول على الموافقة التنظيمية.

تأسست الشركة في نانجينغ بالصين في أكتوبر 2008، وانتقلت إلى سنغافورة في 2019، وأصبحت مقرها الرئيسي منذ 2021. ورغم تركيزها على التوسع العالمي، تواجه «شي إن»، المتخصصة في الأزياء السريعة، تحديات سياسية متزايدة في الأسواق الغربية.

كما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعفاءً جمركيًا كان يساعد الشركة على الحفاظ على أسعار منخفضة للشحنات الصغيرة من الصين، وتدرس دول غربية أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وسبق أن فشلت «شي إن» في الإدراج في الولايات المتحدة بسبب انتقادات تتعلق باتهامات بالعمل القسري في سلسلة التوريد الخاصة بها.