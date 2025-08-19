أعلن معهد فريدريش- لوفلر الألماني نجاح علماء بألمانيا في اختبار لقاح جديد ضد مرض الحمى القلاعية، يتميز بسهولة التعامل معه مقارنة باللقاحات الحالية.

وأوضح المعهد أن اللقاح الجديد الموجه ضد العامل المسبب شديد العدوى عند ذوات الأظلاف، يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال، والتي أصبحت معروفة من خلال لقاحات كورونا (كوفيد - 19).

وأجريت الاختبارات في مقر المعهد بجزيرة ريمس قرب جرايفسفالد، حيث تم تعريض 24 رأسا من البقر للفايروس، كان من بينها 18 عجلا حصلت مسبقا على جرعتين من اللقاح المطور بواسطة الحمض الريبوزي. وعلى عكس الحيوانات غير الملقحة، لم تظهر على العجول الملقحة أية أعراض مرضية، كما أنها أفرزت كميات أقل بكثير من الفايروس، ويرجح الباحثون أن هذه الحيوانات لا تنشر الفايروس.

وقال المعهد إن هذا يعد أول اختبار ناجح للقاح يعتمد على تقنية الحمض الريبوزي لعلاج الحمى القلاعية في الحيوانات الكبيرة.

يذكر أن الحمى القلاعية مرض فايروسي شديد العدوى بالنسبة للحيوانات ذوات الأظلاف، لكن عدواه لا تصيب البشر. ويتسبب المرض في إحداث آلام شديدة عند الحيوانات وغالبا ما تنتهي بنفوق الحيوان.