لقي أربعة شبان مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية مساء أمس (السبت) خلال موكب زفاف في قرية نجع الطويل بمركز الطود شرقي محافظة الأقصر المصرية.

وأفادت مديرية أمن الأقصر بأنها تلقت بلاغًا بوقوع الحادث أثناء «زفة عروس» على الطريق الزراعي الشرقي، حيث اصطدمت الدراجات المشاركة في الموكب ببعضها. وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادثة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المجمع الطبي الدولي بالأقصر تحت تصرف النيابة، بينما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع الحادثة وبدأت في معاينة المكان والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابساتها.

وقد خيم الحزن على القرية، حيث تحوّل الفرح إلى مأساة، بعدما ودّع الأهالي أبناءهم في جنازة مهيبة، وسط أجواء من الحزن والصدمة.