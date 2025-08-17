أعلن فريق من علماء الآثار بجامعة إيست كارولاينا (East Carolina University) عن اكتشاف حطام 4 سفن تاريخية في مستنقعات مقاطعة برونزويك بولاية نورث كارولاينا، وذلك خلال أعمال مسح أثري استمرت شهرين في موقع «برونزويك تاون - فورت أندرسون» التاريخي.

وأبرز هذه الاكتشافات سفينة «لا فورتونا» الإسبانية، التي تعرّضت لهجوم عام 1748 خلال فترة حرب الملك جورج، إذ تشير العينات الخشبية المستخرجة من الحطام إلى أنها صُنعت من أخشاب موطنها أمريكا الوسطى أو المكسيك، ما يدعم فرضية ارتباطها بالسفينة الإسبانية الموثقة تاريخيًا في المنطقة.

يذكر أن موقع الحطام لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن المكان الذي عُثر فيه على مدفع يعود للقرن الثامن عشر في ثمانينات القرن الماضي، ويرجح أنه من بقايا «لا فورتونا».

أما السفن الثلاث الأخرى، فرغم أنها أقل شهرة، فإنها تحمل قيمة تاريخية كبيرة، إذ يُعتقد أن إحداها كانت بجانب رصيف استعماري، وأخرى ربما استُخدمت كقارب مسطّح لنقل البضائع قبل الثورة الأميركية، بينما لا تزال هوية الأخيرة غير واضحة.

إلى جانب السفن، تمكّن الفريق من توثيق بقايا بنى تحتية لموانئ استعمارية مثل الأرصفة والأحواض، ما يؤكد أن الموقع كان ميناءً نشطًا خلال القرن الثامن عشر، غير أن هذه الاكتشافات باتت عرضة للتلف بسبب تعرّضها لعوامل المد والجزر والعواصف بعد خروجها للسطح، ما دفع الباحثين إلى توثيقها سريعًا ونقل نحو 40 قطعة خشبية من حطام «لا فورتونا» إلى المختبر للحفظ والدراسة.