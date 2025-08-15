ضربت فيضانات مفاجئة بلدة شاسوتي في مقاطعة كشتوار بكشمير الهندية، مساء الخميس، مخلفة 46 قتيلاً على الأقل وأكثر من 200 مفقود، وفقاً للسلطات المحلية.

هذه هي الكارثة الثانية في جبال الهيمالايا خلال أقل من أسبوعين، بعد فيضان وانهيار طيني دمر قرية بأكملها في أوتاراخاند.





وأفاد راميش كومار، مفوض مقاطعة كشتوار، أن الفيضانات نتجت عن انفجار سحابي، وهو هطول مطري مفاجئ يتجاوز 100 ملم في ساعة واحدة، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وبدأت فرق الشرطة والإغاثة، بدعم من الجيش والقوات الجوية، عمليات البحث والإنقاذ، رغم صعوبة الوصول إلى المنطقة بسبب سوء الأحوال الجوية.





وأشار رئيس وزراء جامو وكشمير عمر عبدالله إلى أن الأنباء مؤلمة، مؤكداً بطء وصول المعلومات الموثقة من المنطقة المنكوبة.

فيما حذر مكتب الأرصاد الجوية في سريناغار من استمرار الأمطار الغزيرة في كشمير، داعياً السكان إلى تجنب الهياكل غير المستقرة والأشجار القديمة بسبب مخاطر الفيضانات والانهيارات، وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه، مؤكداً مراقبة الوضع وتقديم الدعم للمتضررين.





وتُعد منطقة كشمير الهندية، بجبالها الوعرة وموقعها في جبال الهيمالايا، عرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، خصوصاً خلال موسم الرياح الموسمية من يونيو إلى سبتمبر.