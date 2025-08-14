توصل خبراء علم النفس وعلماء النوم إلى أن قاعدة منع الشاشات في غرف نوم الأطفال والمراهقين تعد خطوة فعالة لحماية صحتهم النفسية والجسدية وتحسين جودة النوم، وفق تقرير لموقع «ذا أتلانتيك». وتشير الدراسات إلى أن استخدام الأجهزة الإلكترونية في أوقات متأخرة يقوّض النوم، ما يؤدي إلى ضعف الأداء الأكاديمي وتدهور الوظائف الإدراكية، وانخفاض كفاءة الجهاز المناعي، كما أنه يُعتبر عامل خطر رئيسي للأفكار الانتحارية وإيذاء النفس لدى المراهقين.

وأوضحت الدكتورة ليزا دامور أن البعد عن الشاشات أثناء النوم يساعد الأطفال على تطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا، ويتيح للآباء مراقبة استخدام أطفالهم للأجهزة في الأماكن المشتركة مثل المطبخ وغرفة المعيشة. وتساعد هذه الممارسة على خلق روابط أسرية قوية، كما تمنع المراهقين من الانخراط في أنشطة قد يندمون عليها لاحقًا على الإنترنت.

لكن التقرير حذر من أن الرقابة المباشرة والقسرية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مثل استخدام الأطفال للأجهزة بشكل سري، لذلك يُنصح الآباء بأن يكونوا قدوة ويقدموا بدائل مثل المنبهات ومحطات الشحن، مع وضع حدود واضحة منذ البداية، واستثناءات محدودة يمكن السماح بها لأداء الواجبات المدرسية أو التواصل مع أصدقاء موثوق بهم، مع الالتزام بالضوابط الصارمة.