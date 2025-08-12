اندلع خلال الساعات الماضية حريق هائل في مسرح الفنان المصري محمد صبحي، الذي يقع في قرية سمبل على طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقاهرة، في نطاق مدينة 6 أكتوبر، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران وإخماده دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من إحدى الغرف داخل مسرح محمد صبحي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإطفاء من وحدة أبو رواش، مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف للتعامل مع البلاغ.





وكشف مصدر لـ«عكاظ»، التفاصيل مؤكداً أن الحريق حدث في غرفتين ملحقتين بغرفة المحولات الكهربائية بالمسرح، مشيراً إلى تسبب تماس كهربائي في اشتعال محدود بالمكان، وتم التعامل الفوري مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى أجزاء أخرى من المنشأة.





وأوضحت التحريات الأولية أن المسرح كان خالياً وقت اندلاع الحريق، ولم تُسجل أية إصابات، واقتصرت الخسائر على التلفيات البسيطة بالمحول الكهربائي.

ويجري حالياً استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية والفنية اللازمة في الواقعة ومراجعة نظم الأمان وسلامة الكهرباء في الموقع.