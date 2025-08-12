في 7 سبتمبر 2025، سيشهد العالم ثاني خسوف كلي للقمر هذا العام، حيث سيكتسي القمر بلون أحمر داكن فيما يعرف بـ«القمر الدموي»، وسيكون مرئيًا لما يقارب 77% من سكان الأرض إذا سمحت الظروف الجوية، بحسب موقع Space.com.

وستكون أفضل مشاهدة في آسيا وغرب أستراليا، حيث يمكن متابعة الخسوف الكلي بالكامل من بدايته حتى نهايته، في حين ستعتمد الرؤية في أوروبا وأفريقيا وشرق أستراليا ونيوزيلندا على توقيت شروق القمر. أما الولايات المتحدة فلن تتمكن من مشاهدة الحدث مباشرة. وسيستمر الخسوف الكلي لمدة 82 دقيقة، من 17:30 إلى 18:52 بتوقيت غرينتش، يسبقه خسوف جزئي يبدأ قبل ذلك بنحو 75 دقيقة. ويتزامن الحدث مع اقتراب القمر من الحضيض، مما يجعله أكبر قليلًا وأكثر إشراقًا من المعتاد، حيث سيمر نحو 36% من قطره عبر الجزء الأكثر ظلمة من ظل الأرض، ما يمنحه اللون الأحمر المميز. وينصح الخبراء بمراقبة القمر قبل وأثناء وبعد مرحلة الخسوف الكلي للاستمتاع بالتغيرات التدريجية في لونه وسطوعه، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير. ولمن لا تتاح لهم فرصة المشاهدة المباشرة، سيُبث الحدث على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.