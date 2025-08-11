أعلنت مجلة «فوربس» قائمتها السنوية «50 فوق الخمسين» لعام 2025، التي تضم 50 امرأة تجاوزن سن الـ50 ويمارسن أدواراً قيادية مؤثرة في مجالات الاقتصاد، والأعمال، والإعلام. ووفقاً لـ«فوربس»؛ تهدف القائمة إلى إبراز النساء اللواتي يواصلن نشاطهن المهني بنجاح في مراحل متقدمة من العمر.

القائمة شملت أسماء من مختلف القطاعات، وجاءت المراتب الـ10 الأولى على النحو التالي: ماري بارا (الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز)، جين فريزر (الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب)، إنديرا نويي (الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة بيبسيكو)، ويتني وولف هيرد (مؤسسة تطبيق بامبل)، جيليان تيت (رئيسة التحرير السابقة لصحيفة فاينانشال تايمز في الولايات المتحدة).

كما ضمت القائمة نساء من خلفيات مهنية متنوعة، بين من يقدن شركات كبرى، ومن أسسن مشاريع ناجحة، ومن برزن في مجالات الفكر والإعلام. وتوضح الأسماء الواردة التنوع في القطاعات التي وصلت فيها النساء إلى مواقع متقدمة، إضافة إلى وجود شخصيات من مناطق جغرافية مختلفة.

وتستند «فوربس» في إعداد قائمتها إلى تقييمات تتعلق بمدى التأثير في مجالات العمل، وحجم المسؤوليات، والمساهمات في التطوير المؤسسي أو المجتمعي. وتأتي هذه القائمة ضمن سلسلة من القوائم السنوية التي تصدرها المجلة لرصد الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجالات مختلفة.