أعلنت السلطات الصينية عن تزايد مقلق في عدد الإصابات بفايروس شيكونجونيا، وهو مرض فايروسي ينتقل عبر لدغات البعوض ويسبب الحمى وآلام المفاصل الحادة، إذ سجلت الحكومة أكثر من 7000 حالة مؤكدة حتى أوائل أغسطس، مع تركز الإصابات بشكل رئيسي في مدينة فوشان، مركز التصنيع الجنوبي في مقاطعة قوانغدونغ.

وفي إطار الاستجابة السريعة، اتخذت السلطات هذا الأسبوع إجراءات صارمة للحد من انتشار الفايروس، مستعينة بخبراتها في مكافحة الأوبئة السابقة مثل كوفيد-19. وتشمل الإجراءات رذاذ المبيدات الحشرية في الشوارع والمناطق السكنية، ونشر طائرات دون طيار لتحديد مواقع تكاثر البعوض، وإطلاق أسماك تتغذى على يرقات البعوض في البحيرات، إضافة إلى إطلاق «بعوض الفيل» الذي يتغذى على يرقات البعوض الناقل للفايروس.

كما فرضت السلطات غرامات تصل إلى 10000 يوان (نحو 1400 دولار) على السكان الذين يتركون مياهاً راكدة في منازلهم، مثل أواني الزهور أو صواني القهوة، والتي تُعتبر بيئة مثالية لتكاثر البعوض. وفي فوشان، يُطلب من المصابين البقاء في أجنحة عزل مزودة بشبكات مضادة للبعوض، مع إجراء اختبارات يومية للتأكد من خلو المرضى من الفايروس قبل الخروج.

ووفقاً للسلطات، بدأت الإصابات الجديدة في الانخفاض في بعض المناطق المتضررة مثل حي شوندي في فوشان، إذ انخفضت الحالات الجديدة لخمسة أيام متتالية حتى أوائل أغسطس، ومع ذلك، حذر المسؤولون من أن موسم الفيضانات والأمطار الغزيرة قد يزيد من تحديات مكافحة المرض خلال الأسابيع القادمة.

وينتقل فايروس شيكونجونيا، الذي اكتُشف لأول مرة في تنزانيا عام 1952، عبر لدغات بعوض الزاعجة المصاب، وهو نفس البعوض الناقل لفايروسات الدنغ والزيكا، ويُسبب الفايروس أعراضاً مثل الحمى، آلام المفاصل، الطفح الجلدي، والصداع، والتي غالباً ما تستمر لأسبوع، لكن آلام المفاصل قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات في بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن الوفيات نادرة، إلا أن التفشي الحالي في الصين هو الأكبر من نوعه منذ ظهور الفايروس في البلاد عام 2008، وبدأت الحالات في فوشان بعد اكتشاف حالة مستوردة في 8 يوليو، وانتشرت بسرعة بسبب نقص المناعة المسبقة لدى السكان، إلى جانب الظروف المناخية الرطبة والحارة التي ساعدت على تكاثر البعوض.

وسجلت فوشان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، نحو 95% من الحالات في قوانغدونغ، مع انتشار محدود في مدن أخرى مثل قوانغتشو وشنتشن. وعالمياً، سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 240000 حالة و90 وفاة في 2025، مع تفشيات كبيرة في أمريكا الجنوبية وأفريقيا.