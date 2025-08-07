في عملية أمنية غير مسبوقة، أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين السائل، تم إخفاؤها ببراعة داخل عبوات عصائر ومشروبات غازية، في واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات في تاريخ البلاد.

ووفقاً للسلطات، تمت العملية في ميناء رئيسي بالقرب من العاصمة سانتو دومينغو، إذ كشفت التحقيقات المشتركة بين إدارة مكافحة المخدرات وسلطات الجمارك محاولة معقدة لتهريب المخدرات إلى أوروبا. ووفقاً للتقارير، تم العثور على الكوكايين السائل ممزوجاً بعناية داخل عبوات مشروبات تجارية، في محاولة للتحايل على أجهزة الفحص المتقدمة في الموانئ.

وكشفت التقارير استخدم المهربين تقنيات كيميائية لتحويل الكوكايين إلى سائل، مما جعل الكشف عنه أكثر صعوبة مقارنة بالشكل الصلب التقليدي، إذ تم اكتشاف الشحنة بعد تفتيش دقيق بمساعدة تقنيات المسح الضوئي وكلاب بوليسية مدربة.

وشملت العملية، التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي وانتهت الثلاثاء، تحليل أكثر من 46 ألف زجاجة (تحديداً 46944)، من بينها 623 عبوة ثبت احتواؤها على 137.28 كيلوغرام من الكوكايين السائل، وفق ما أعلنه المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي (INACIF) بقيادة مديرته سونيا ليبرون.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الشحنة المضبوطة تتجاوز ملايين الدولارات، مما يجعلها واحدة من أكبر العمليات في المنطقة، إذ تم القبض على عدد من الأفراد المرتبطين بالعملية، وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف شبكة التهريب الدولية المسؤولة عن هذه المحاولة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه العملية تعكس التزام البلاد بمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة، وسط تصاعد أنشطة التهريب في منطقة الكاريبي.

وتُعتبر جمهورية الدومينيكان، بموقعها الإستراتيجي في منطقة الكاريبي، نقطة عبور رئيسية لتهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، وفي السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، مستخدمة تقنيات متقدمة وتعاوناً دولياً. ووفقاً لتقرير سابق، صادرت السلطات الدومينيكية أكثر من 46 طناً من المخدرات في عام 2024، بما في ذلك عملية ضخمة في ديسمبر 2024 ضبطت خلالها 9.5 طن من الكوكايين بقيمة 250 مليون دولار.

تُظهر هذه الحادثة تطور أساليب تجار المخدرات، الذين يلجأون إلى طرق مبتكرة مثل إخفاء الكوكايين السائل في منتجات تجارية شائعة لتجنب الكشف. ومع ذلك، فإن التقدم في تقنيات المراقبة والتنسيق بين الوكالات الأمنية ساهم في إحباط مثل هذه العمليات.