أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً يوضح تورط صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بثبوت قيامها بغسل مبلغ يقدر بنحو 15 مليون جنيه تحصلت عليها من خلال نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولت وسائل إعلامية بأن صانعة المحتوى تدعى سوزي الأردنية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته صباح اليوم (الأربعاء) أنه في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد ثبوت قيامها بغسل مبلغ يقدر بنحو 15 مليون جنيه تحصلت عليها من خلال نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وأضافت الداخلية المصرية: «حاولت المذكورة إخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء مشروعية على أموالها المكتسبة بطرق غير قانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة».