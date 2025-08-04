حذّرت دراسة طبية حديثة من الآثار السلبية الطويلة للتعرض المتكرر للضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الرقمية، مؤكدة أنه لا يؤثر على العينين فقط، بل يضر بالبشرة بشكل مباشر.وذكرت الدراسة أن الضوء الأزرق يخترق طبقات الجلد، ويساهم في تكوين الجذور الحرة التي تتسبب في ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، وتقلل من إنتاج الكولاجين الطبيعي، مما يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للجلد.كما نصحت الدراسة بالحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلًا، وتفعيل «الوضع الليلي»، إلى جانب استخدام كريمات واقية تحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين C وE.وأشارت النتائج إلى أن التأثير التراكمي لهذا النوع من الضوء قد يفوق تأثير الأشعة فوق البنفسجية في بعض الحالات، مما يستدعي مراجعة روتين العناية بالبشرة، خصوصًا لدى من يستخدمون الشاشات لفترات طويلة.* يسرّع ظهور التجاعيد والبقع* يضعف إنتاج الكولاجين الطبيعي* تجنّب الشاشات قبل النوم