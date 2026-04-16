تنتشر حالياً موجة احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي هواتف آيفون، تعتمد على انتحال صفة الدعم الفني لشركة أبل بهدف خداع الضحايا وسرقة بياناتهم المالية خلال وقت قصير جداً.

وتبدأ القصة برسالة تبدو في ظاهرها رسمية، غالباً تحمل إشعاراً عاجلاً عن «عملية شراء مشبوهة» أو «تعليق الحساب»، ما يدفع المستخدم إلى القلق والتفاعل السريع دون التحقق.

في كثير من الحالات، تصل الرسالة باسم خدمات الدفع مثل «Apple Pay»، وتطلب من المستخدم الاتصال برقم مرفق أو الضغط على رابط لإلغاء العملية أو استعادة الحساب. هنا تبدأ المرحلة الأخطر، إذ ينتقل الضحية إلى جهة احتيالية جاهزة لاستقباله.

بمجرد التواصل، ينتحل شخص صفة موظف دعم فني، ويطلب معلومات حساسة مثل بيانات البطاقة البنكية أو كلمات المرور، ما يمنحه القدرة على الوصول المباشر إلى الحسابات المالية وسرقة الأموال.

وتعتمد هذه العمليات على مواقع مزيفة مصممة بدقة لتشبه الصفحات الرسمية، ما يجعل اكتشاف الخداع صعباً على كثير من المستخدمين، خصوصاً عند وجود ضغط نفسي ورسائل تحمل طابع الاستعجال.

وتؤكد الشركة أن أي تواصل رسمي لا يتم عبر رسائل مفاجئة أو مكالمات تطلب بيانات شخصية أو مالية، مشددة على أن هذا النوع من الطلبات علامة واضحة على الاحتيال.

وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه الأساليب لا تستهدف أبل وحدها، بل تمتد إلى أسماء شركات كبرى أخرى مثل أمازون، بهدف زيادة مصداقية الرسائل الاحتيالية وإقناع الضحايا بسرعة.

وفي ظل هذا التصاعد، يصبح العامل الحاسم هو وعي المستخدم، لأن خطأ واحداً في التعامل مع رسالة قد يفتح الباب أمام خسارة مالية كارثية خلال دقائق.