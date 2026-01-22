تستعد آبل لإحداث زلزال تقني في طريقة استخدام مساعدها الذكي «سيري»، في خطوة تتجاوز أي تحديث تقليدي اعتاده مستخدمو آيفون. فالتحديث المنتظر طرحه خلال شهر مارس المقبل ليس سوى شرارة البداية، بينما التحول الحقيقي ما زال في الطريق.

ووفق تقرير حديث، تخطط آبل لإعادة بناء «سيري» من الأساس، لتحويله من مساعد صوتي تقليدي إلى تجربة أقرب ما تكون إلى تطبيقات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي، في قفزة واضحة تتجاوز التصور الذي كشفت عنه الشركة قبل عامين خلال مؤتمر المطورين.

ولا يتوقف التحول عند تطوير المساعد الذكي فقط، بل يمتد ليشمل أنظمة التشغيل نفسها. إذ تنوي آبل جعل «سيري» الجديدة حجر الأساس في نظام iOS 27 القادم، إلى جانب الأنظمة الأخرى المرتبطة به، لتصبح الواجهة الذكية الرئيسية للتفاعل مع أجهزة آبل.

وبحسب المعلومات، ستعمل «سيري» بأسلوب وقدرات مشابهة لروبوتات الدردشة الشهيرة مثل ChatGPT وGemini، مع تركيز أكبر على الفهم العميق للسياق والتفاعل المطوّل بدل الأوامر السريعة فقط.

بدأت آبل بالفعل اختبار النسخ الأولية من «سيري» الجديدة داخل الشركة، تمهيدًا للكشف عنها رسميًا خلال مؤتمر المطورين المقبل، في خطوة تعكس جدية المشروع وحجمه.

وتكمن المفاجأة الأكبر في اعتماد آبل على نماذج الذكاء الاصطناعي المقدمة من غوغل، ضمن تعاون تقني حديث بين الشركتين. وتشير التقارير إلى أن آبل ستستخدم تقنيات Gemini كنواة لنموذج خاص بها يحمل اسم Campos، وهو العقل الجديد الذي سيشغّل سيري.

نموذج Campos سيحمل خوارزميات Gemini في داخله، لكنه سيعمل عبر خوادم آبل، وبفلسفتها التصميمية وتجربتها المغلقة المعهودة، في سيناريو يشبه ما تفعله سامسونغ عند تخصيص نظام أندرويد.

ويمثل هذا التحول انقلابًا صريحًا في فلسفة آبل تجاه الذكاء الاصطناعي، بعد سنوات من التقليل من أهمية روبوتات الدردشة والتركيز على أدوات محدودة الوظائف.

ومن اللافت أن هذا التوجه الجديد يتعارض بشكل مباشر مع تصريحات سابقة لنائب رئيس قطاع الهندسة في آبل، الذي أكد قبل أشهر أن إطلاق روبوت دردشة ذكي ليس ضمن أولويات الشركة، ما يعكس تغيرًا جذريًا في قناعات آبل خلال فترة قصيرة.

لكن النسخة التي ستصل للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة ستكون محدودة القدرات، وتُعد مرحلة تمهيدية فقط. أما التجربة الكاملة لـ«سيري» الجديدة، فمن المتوقع أن تظهر مع إطلاق iOS 27 العام المقبل، لتدخل آبل رسميًا سباق روبوتات الدردشة من أوسع أبوابه.

ويمكن القول باختصار إن «سيري» التي يعرفها المستخدمون اليوم على وشك الاختفاء، وما هو قادم قد يغيّر طريقة استخدام أجهزة آبل إلى الأبد.